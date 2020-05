Trump tekent decreet over socialemediabedrijven, 'politiek activisme ongepast'

President Trump heeft een decreet ondertekend dat de Amerikaanse overheid verplicht om te onderzoeken of het socialemediabedrijven nieuwe regels kan opleggen. Volgens Trump moeten bedrijven als Twitter en Facebook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de redactionele keuzes die zij maken.

Socialemediabedrijven zijn volgens de Amerikaanse wet niet verantwoordelijk voor de inhoud op hun platforms. Dat komt omdat ze niet gezien worden als uitgevers van die inhoud, maar alleen als podium. Trump wil dat die passage uit de wet gehaald wordt. Het decreet is een eerste stap, de president wil later met een wetsvoorstel komen.

Trump heeft het momenteel aan de stok met Twitter. Het platform plaatste een disclaimer bij zijn recente tweets over stemmen per post. Volgens de president leidt het stemmen per post tot fraude, volgens Twitter is dat feitelijk onjuist.

'Twitter bedrijft politiek activisme'

"Wat Twitter factcheckt en negeert is politiek activisme. En dat is ongepast", zei hij bij het ondertekenen van het decreet.

De regering-Trump overwoog al eerder met een dergelijk decreet te komen. Dat gebeurde tot nu toe niet, omdat de regering vreesde dat het juridisch niet haalbaar zou zijn. Ook zou het ingaan tegen conservatieve principes als de vrijheid van meningsuiting.

'Mensen zelf laten oordelen'

De ceo van Twitter, Jack Dorsey, liet woensdagavond al weten dat het platform doorgaat met het vermelden van disclaimers bij misleidende informatie over verkiezingen. "Dat maakt ons nog geen scheidsrechter wat betreft de waarheid. We willen de tegengestelde informatie kunnen laten zien zodat mensen zelf kunnen oordelen."

Nancy Pelosi, Democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, hoopt dat Twitter doorgaat met het factchecken van informatie. Ze zegt dat er wel veel meer gedaan moet worden om te zorgen dat factchecks eerlijk worden ingezet op alle platforms.