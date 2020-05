Tweeling speelt zonder het te weten met op scherp staande mortiergranaat

De 11-jarige broertjes Jurre en Quinn uit Heino waren gisteren na school in een berg zand aan het spelen op het land van hun ouders. Jurre gooide met een steen. Tenminste, dat dacht hij. Het bleek een Engelse mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog te zijn.

De tweeling speelde vlak bij de koeienstal. Vanwege bouwwerkzaamheden is daar vorige maand een stuk land afgegraven en er ligt nog een berg zand naast.

Jurre dacht een steen te vinden in de hoop en gooide deze tot twee keer toe weg. De oom van het tweetal zag dat toevallig, kwam dichterbij en kreeg argwaan. Hij pakte zijn telefoon om zijn broer te bellen, die even verderop aan het werk was.

"Mijn broer belde en zei dat de tweeling met een granaat speelde. Ik dacht dat het allemaal wel mee zou vallen", vertelt vader Edwin aan RTV Oost. Maar toen zijn broer een foto stuurde, wist de melkveehouder dat het menens was.

Nog meer munitie

De mortiergranaat lag inmiddels in een kruiwagen met zand en de hulpdiensten waren onderweg. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest eraan te pas komen. Uiteindelijk werden er twee Engelse mortiergranaten, meerdere handgranaten en tientallen kogels gevonden. Allemaal uit de Tweede Wereldoorlog.

Vanochtend bevestigde de EOD dat de tweeling ongelooflijk veel mazzel heeft gehad: de granaten stonden op scherp en hadden zomaar kunnen ontploffen. Vooral omdat Jurre twee keer met de granaten gooide.