Kamersteun voor tweede noodpakket voor door corona gedupeerde bedrijven

Een groot deel van de oppositie heeft wel nog stevige kritiek op de partnertoets voor zzp'ers in het nieuwe pakket. Zzp'ers kunnen niet meer automatisch in aanmerking komen voor steun, omdat het inkomen van hun partner gaat meetellen. GroenLinks, de SP, de PVV en Kamerleden Van Haga en Van Kooten vrezen dat zzp'ers in een diep gat vallen als het inkomen van de partner gaat meetellen bij het aanvragen van steun. Ze willen dat het kabinet de partnertoets terugdraait.

Oppositiepartij PvdA en coalitiepartij D66 vragen het kabinet om naar een tussenoplossing te kijken waarmee zzp'ers die door de partnertoets tussen wal en schip dreigen te vallen, toch in aanmerking komen voor steun. "Er is een grote groep mensen die nu de huur niet kan betalen", aldus PvdA-leider Asscher.

Beperkt mandaat

Minister Koolmees van Sociale Zaken zegt bereid te zijn daarnaar te kijken, maar dat het geld ervoor dan ook weer ergens vandaan moet komen. "U moet zich ook bewust zijn van de risico's, ik heb maar een beperkt mandaat gekregen van de minister van Financiën."

Volgende week stemt de Tweede Kamer over het tweede noodpakket en dan wordt ook duidelijk of er voor zzp'ers een oplossing gevonden is. Ook wordt dan duidelijk of naast de PvdA ook andere oppositiepartijen het kabinet steunen.