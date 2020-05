Poolse medewerker over situatie bij Vion: 'We zijn niet verplicht op één plek te werken'

Vleesbedrijf Vion heeft schriftelijk aangegeven zich aan de maatregelen van het RIVM te houden in de verschillende slachthuizen en tijdens het vervoer daarnaartoe. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland stelde gisteren een ultimatum, nadat het de slachterij in Apeldoorn tijdelijk afsloot. De NOS sprak met een Poolse medewerker over de situatie bij het bedrijf.

De sluiting van de slachterij in Apeldoorn volgde op een melding van de politie. Agenten stelden gisterochtend vast dat medewerkers te dicht op elkaar in busjes naar de vestiging gereden werden. De medewerker die wij spraken werkt via een uitzendbureau bij Vion en woont permanent in Nederland. Hij bevestigt dat er regels werden overtreden bij het woon-werkverkeer.

"Degene die deze bussen verhuurt is echt niet geïnteresseerd in hoeveel mensen erin vervoerd worden. Ik denk dat hij dat wel zou moeten zijn", zegt hij tegen verslaggever Henrik-Willem Hofs. "In deze tijd, nu er zoveel over voorschriften wordt gesproken en over hoeveel mensen erin zouden mogen zitten, zou dat duidelijk moeten worden aangegeven. Hij moet zeggen: ik verhuur de bus voor een concreet aantal mensen. En niet dat de bus helemaal vol zit."

De veiligheidsregio laat weten dat bij controles op bedrijfsvoertuigen en busjes op weg naar slachterijen vanochtend geen nieuwe overtredingen van de coronaregels zijn geconstateerd.

Actief in meerdere slachterijen

De medewerker stipt ook het werken op meerdere locaties aan. Vion-medewerkers kunnen vaak in verschillende slachterijen in Nederland aan de slag. Ook nu, omdat het in het ene slachthuis drukker is dan in het andere.

De uitzendbureaus mogen dat contractueel zo regelen, zegt hij: