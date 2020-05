Voorouders van tyrannosaurus rex hadden elkaar mogelijk op menu staan

Amerikaanse paleontologen hebben voor het eerst op fossielen van allosaurussen sporen gevonden die duiden op kannibalisme. Het is volgens de wetenschappers een nieuwe aanwijzing dat zogenoemde theropoda - oftewel tweebenige, vleesetende dino's - elkaar op het menu hadden staan.

Eerder werden al soortgelijke aanwijzingen gevonden op skeletten van tyrannosaurus rex, de jongere en beroemdere neef van de allosaurus die zo'n 65 miljoen jaar geleden leefde in het Krijt-tijdperk.

Allosaurussen werden zo'n 13 meter lang en stonden 150 miljoen jaar geleden, in het late Jura-tijdperk, aan de top van de voedselketen.

Tandafdrukken

Voor hun onderzoek analyseerden de paleontologen op een vindplaats in de Amerikaanse staat Colorado ruim 2300 botten van allerlei soorten dino's op bijtsporen. Op liefst een derde werden tandafdrukken gevonden. Dat is aanzienlijk meer dan gemiddeld, schrijven de onderzoekers in hun artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One.

Ook op 17 procent van de allosaurusfossielen zaten dus zulke sporen, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van andere allosaurussen.

Bijtsporen op allosaurusfossielen: