NS-collega's brengen eerbetoon aan omgekomen machinist

Op verschillende plekken in het land is vandaag afscheid genomen van de machinist die vorige week bij een treinongeluk in Hooghalen om het leven kwam. Afgelopen vrijdag botste de 58-jarige Gerrit Jan Schuldink met zijn trein tegen een aanhanger van een trekker.

Naast familie en vrienden namen vandaag ook zo'n honderd machinisten en conducteurs afscheid van de man. Bij een uitvaartcentrum in de gemeente Hardenberg, waar de man vandaan kwam, vormden ze een erehaag. Ze stonden aan beide kanten van de weg op 1,5 meter afstand van elkaar.

De NS is blij dat de veiligheidsregio en de burgemeester het toelieten dat er zoveel mensen afscheid kwamen nemen van de machinist. "De behoefte om bij elkaar te komen was heel groot", zegt een woordvoerder van de NS.

Ongeloof

De machinisten en conducteurs vormen volgens collega Nico Wientjes een hechte groep. Het overlijden van Schuldink kwam dan ook hard aan, zegt hij tegen RTV Drenthe. "Ongeloof, dat had ik vooral. Gelijk na het nieuws werd ik gebeld door een andere collega, om te kijken of ik het misschien was. Vrij snel daarna begreep ik dat het om Gerrit Jan ging. Hij was gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Ik rijd zelf ook op die baan. Het had ons allemaal kunnen overkomen."

Omdat er niet meer mensen bij mochten zijn in Hardenberg is Schuldink ook herdacht op station Zwolle. "Dat was zijn standplaats", vertelt de woordvoerder van de NS. Ook daar kwamen volgens haar veel collega's op af. "Iedereen had een bloem mee."

Ook op andere plekken in het land is vandaag afscheid genomen van de machinist. Op alle NS-locaties hangen de vlaggen halfstok en treinen die langs de plek van het ongeluk komen, rijden stapvoets.