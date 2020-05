Oppositie Suriname: sterke aanwijzingen voor pogingen tot fraude

De oppositie in Suriname maakt zich grote zorgen over het uitblijven van de uitslag van de parlementsverkiezingen van maandag. "Ooggetuigen, onder wie politicus Ronnie Brunswijk, hebben gezien dat er vannacht geprobeerd is om dozen te openen, om daar processen-verbaal uit te halen of ze te verwisselen", zei correspondent Nina Jurna in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Brunswijk sprak ook van een poging tot brandstichting."

De voorzitter van het Surinaamse kiesbureau dat toezicht heeft gehouden, zei gisteren dat alle stemmen zijn geteld en dat zij desnoods zelf de uitslag bekend zou maken als het ministerie van Binnenlandse Zaken dat niet doet.

Tussentijdse uitslagen voorspellen dat de VHP van Chan Santokhi 20 van de 51 parlementszetels krijgt en daarmee straks de grootste partij van het land is. De NDP van president Bouterse zou terugvallen van 26 naar 10 zetels.

Santokhi heeft het kiesbureau gesmeekt niet langer te wachten. Daarnaast heeft hij het Openbaar Ministerie gevraagd een onderzoek in te stellen en hij deed een beroep op de internationale gemeenschap. "Hij zegt eigenlijk, wat hier nu gebeurt, is heel ernstig; het democratische proces wordt hier verstoord", aldus Jurna.

Sporthal Paramaribo

In Paramaribo zijn alle stembussen naar een sporthal gebracht. Burgers op de tribune houden dag en nacht toezicht, om te voorkomen dat ermee wordt geknoeid.

Stefano Biervliet van de oppositiepartij PRO bevindt zich ook in de sporthal. Op Facebook vertelde hij dat burgers hebben ontdekt dat politieagenten twee dozen hebben weggehaald. In Nieuws en Co zei hij dat later papieren uit dozen zijn gehaald. "Dan zit ik mezelf af te vragen: als er geen mensen bij zijn, hoe gaat het hier dan in Suriname? Er moet meer controle komen."

Biervliet weet het zeker: er wordt fraude gepleegd. "Bouterse wil aan de macht blijven. Dat staat vast. En dan gaat hij alles doen om toch aan de macht te blijven. Dat is het hele probleem." Biervliet laat zich beveiligen. "Je hebt te maken met maffia. Het zijn geen kleine jongens."

Doodstil

"Wat hij zegt komt een beetje overeen met wat Brunswijk zegt", aldus Jurna. "Dat er geprobeerd is om dozen weg te halen en misschien wel in te wisselen voor dozen met andere stemmen."

Van de kant van de regering en de NDP van Desi Bouterse is nog niets over het uitblijven van de uitslag gezegd. "Dat zou je verwachten, maar het blijft doodstil", zei Jurna.