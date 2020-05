Branchevereniging: tekort beschermende middelen, vooral handschoenen

Er is nog altijd een tekort aan beschermende middelen in de thuiszorg en verpleeghuiszorg. "Met name handschoenen, toch wel het eerste beschermende middel dat we in de zorg gebruiken", zegt Hans Buijing, bestuurder van branchevereniging Zorgthuisnl.

Hij reageert daarmee op de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die meldde eerder vandaag dat er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

Buijing: "Het gaat inderdaad grosso modo wel de goede kant op, dat beeld herkennen we. Maar het feit dat er niet of nauwelijks meldingen binnenkomen, betekent niet dat er geen problemen zijn. Misschien weet men de weg naar de inspectie niet goed te vinden", aldus Buijing.

De bestuurder trok eerder al aan de bel omdat een deel van de medewerkers zich onveilig voelt zonder beschermende middelen. "We horen van mensen uit het veld dat er nog altijd tekorten zijn. Kijk, het is fantastisch dat pakhuizen vol liggen. Maar als de middelen toch in de distributie niet op de juiste plekken komen, dan is er een probleem."

Verbetering

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen vorige week drie meldingen van zorgverleners binnen over een gebrek aan beschermingsmiddelen. "Uit de contacten die de IGJ heeft met zorgaanbieders, blijkt dat er over het algemeen voldoende beschermingsmiddelen aanwezig zijn en dat het testen goed loopt", schrijft de inspectie IGJ.

Bruijn ziet ook een enorme verbetering ten opzichte van zes weken geleden. "Maar wat wij nu horen, is dat er nog altijd te weinig handschoenen zijn. De inspectie heeft een formele rol. Wij zien wat er in het veld gebeurt. Het blijft een complex probleem."