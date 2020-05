Europese Commissie wil permanente voorraad medische hulpmiddelen

De Europese Commissie wil een voorraad aanleggen met essentiële medicijnen en belangrijke medische hulpmiddelen. De voorraad moet betaald worden uit het nieuwe EU-gezondheidsprogramma EU4Health ter waarde van zo'n 9,5 miljard euro, zo staat in een voorstel.

De voorraad moet onder meer bestaan uit desinfectiemiddelen, testmiddelen, beschermende kleding en belangrijke medicatie, zo stelt Brussel voor. Ook vaccins moeten onderdeel worden van de voorraad.

"Ons eerste doel is beter voorbereid zijn als een soortgelijke crisis ons in de toekomst treft", zei Eurocommissaris Kyriakides op een persconferentie. "We willen nooit meer dat ons zorgpersoneel moet kiezen welke patiënt levensreddende apparatuur krijgt." Ze verwijst daarbij naar de tekorten aan bijvoorbeeld beademingsapparatuur, tijdens de piek van de coronacrisis.

Wachten op instemming

Vanwege de coronacrisis werd door de Europese Commissie al een voorraad medische goederen aangelegd ter waarde van 380 miljoen euro. Nu is het de bedoeling dat er een permanente voorraad komt.

De EU-landen moeten nog wel met het plan instemmen. Het gezondheidsprogramma moet worden betaald uit het reguliere EU-budget en het Europese herstelfonds, dat de Europese Commissie afgelopen week presenteerde.

Vaccinproductie in Europa

Onderdeel van het plan is ook de productie van vaccins en medicijnen naar Europa te halen. Nu worden vaccins voornamelijk geïmporteerd vanuit China en India. De commissie wil vaccinbedrijven stimuleren vaccins in Europa te maken, maar hoe precies is niet duidelijk.

Verantwoordelijk Eurocommissaris Kyriakides wilde niet ingaan op vragen van persbureau Reuters daarover. Zij zegt dat er aan het einde van het jaar een Europese farmaceutische strategie komt.