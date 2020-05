Donny (18) is een van de weinige scholieren die wel eindexamen doet

Zweten in de gymzaal, last-minute blokken en kramp in je vingers van het schrijven: het cancelen van de eindexamens heeft bijna alle 200.000 eindexamenkandidaten een hoop stress bespaard. Alleen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs moeten leerlingen nog aan de bak voor hun eindexamens.

Bijvoorbeeld Donny de Waal (18). Hij is een van de 35 leerlingen die deze week op de Praktijkschool Uithoorn examen deed. "Op mijn school is een eindexamen gewoon een mondeling gesprek en op die andere scholen is het meer werken uit boeken en dan eindexamen doen."

Praktijkexamens gedurende het schooljaar

Er zijn in totaal 175 scholen die praktijkonderwijs aanbieden aan zo'n 29.000 leerlingen. Voor de coronacrisis maakten scholieren reken- en taaltoetsen, en waren er gedurende dit schooljaar praktijkexamens. Scholieren sluiten het jaar vervolgens af met één mondeling eindexamen.

Scholieren op het praktijkonderwijs hebben een IQ tussen de 55 en 80. "Binnen ons onderwijstype zijn de niveauverschillen heel groot in de klas", vertelt de mentor van Donny, Robert Sant. "Dat maakt dat je niet een centraal eindexamen kan doen. Dan zou de toets voor de een heel makkelijk zijn en voor velen juist veel te moeilijk."