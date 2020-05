Podcast De Weerman is terug; wat is de invloed van het weer op virussen?

Peter Kuipers Munneke en Fleur Wallenburg zijn terug met een nieuwe reeks afleveringen van podcast De Weerman. De komende tien weken vertellen ze je alles over het weer wat je altijd al wilde weten.

In deze eerste aflevering zitten ze dicht op de actualiteit, want wat is de invloed van het weer op virussen, zoals het coronavirus? En wat heeft de 'Great Frost' van 1709 met deze crisis te maken?

Uiteraard ontbreekt ook in dit nieuwe seizoen de vraag van de luisteraar niet. Dus heb je een vraag voor Peter over het weer, stuur die dan naar deweerman@nos.nl.