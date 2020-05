Vrouw (52) krijgt celstraf voor zoutzuuraanval

Een 52-jarige vrouw uit Veenendaal is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, omdat ze de thuishulp van haar moeder zoutzuur in het gezicht heeft gegooid. Het slachtoffer liep door het zuur brandwonden op en raakte vrijwel blind aan een oog.

Op 15 november hielp het slachtoffer de moeder van de veroordeelde met schoonmaakwerkzaamheden. De vrouw beschuldigde het slachtoffer van diefstal, waarna er ruzie ontstond.

Ze pakte vervolgens het flesje met zuur, dat ze al op de vensterbank van haar moeder had gezet, en gooide dat richting het slachtoffer. De vloeistof kwam in het rechteroog van het slachtoffer terecht.

Bewust

De vrouw geeft toe dat ze het flesje had besteld bij haar ex-partner en bewust had klaargezet in de woning van haar moeder. Ze wilde daarmee naar eigen zeggen de diefstal stoppen. Ze zou niet hebben geweten dat er zoutzuur in het flesje zat, de vrouw dacht dat het een prikkelende of jeukende vloeistof was.

Volgens de rechter vroeg de vrouw haar ex-man expliciet om een flesje geconcentreerd zoutzuur en zette zij dat lang van tevoren klaar in het huis van haar moeder.

De rechters achten het bewezen dat de vrouw schuldig is aan zware mishandeling met voorbedachten rade. Ze moet zich psychisch laten behandelen in een kliniek. Ook moet zij het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 26.000 euro betalen en mag ze geen contact meer met haar hebben.

RTV Utrecht schrijft dat de verdachte jaloers zou zijn op de band tussen haar moeder en het slachtoffer, die al dertien jaar vanuit de kerk vrijwilligerswerk voor haar deed. De moeder, die inmiddels is overleden, vertelde de politie dat zij de vrouw als haar beste vriendin beschouwde.