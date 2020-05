Kabinet vertrouwt op goede wil ov-reiziger, geen repressieve aanpak

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft er vertrouwen in dat reizigers zich gaan houden aan de regels die zijn afgesproken voor het openbaar vervoer. Alleen dan kan de normale dienstregeling volgende week zonder problemen worden opgestart. Ze zegt niet overal personeel te willen neerzetten, dat het aantal reizigers telt en controleert of een reis noodzakelijk is. "We moeten het samen doen, we gaan niet iedereen aan een touwtje houden."

De Tweede Kamer is bezorgd over het weer opstarten van het openbaar vervoer op 1 juni. Er mag maar een beperkt aantal passagiers mee en die moeten verplicht een mondkapje dragen, maar het is vier dagen van tevoren nog onduidelijk of en hoe dat wordt gehandhaafd. Kamerleden vrezen dat mensen met vitale beroepen uit de bus of trein worden gezet, omdat het te vol is. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid van het personeel, dat geen medische mondmaskers krijgt.

Spits mijden

Van Veldhoven zegt dat er geen repressieve aanpak komt. Reizigers moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ze vertrouwt erop dat dit ook gebeurt. Volgens haar gaat het tot nu toe over het algemeen goed. De meeste mensen houden rekening met elkaar en proberen anderhalve meter afstand te bewaren. Ze gaat ervan uit dat dit zo blijft. Als werknemers zoveel mogelijk thuis blijven werken, studenten de spits gaan mijden en mensen zich afvragen of hun reis noodzakelijk is, moet het volgens haar lukken om grote drukte te voorkomen.

Van Veldhoven kreeg veel vragen over het verplichte mondkapje. Ze zei zich te realiseren dat er twijfels zijn over het nut. "Maar het beperkt het risico dat je anderen besmet als je niet weet dat je het virus bij je draagt." Op het niet dragen van een masker staat een boete van 95 euro, maar mensen krijgen eerst een waarschuwing. Ze kunnen er dan alsnog een opzetten, of de trein verlaten en er een kopen.

De mondkapjes zullen op alle treinstations verkrijgbaar zijn, onder meer in de kiosken en snoepautomaten. Er wordt geen btw gerekend. De mondkapjes kunnen na gebruik worden weggegooid in de grijze afvalbakken op de stations.