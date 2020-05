Akkoord over loonsverhoging van 3,25 procent in het mbo

Personeel in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijgt een loonsverhoging van 3,35 procent. Ook krijgen medewerkers die fulltime in dienst zijn eenmalig 825 euro en parttimers een deel van dit bedrag.

Dat is afgesproken tussen de MBO Raad en de vakbonden. Ze leggen het akkoord nu voor aan hun achterban. Als die akkoord gaan, wordt de nieuwe cao op 1 juli 2020 van kracht met een looptijd tot 15 mei volgend jaar.

Daarnaast hebben de onderhandelaars afgesproken dat ze het carrièreperspectief voor met name docenten verbeteren en een salarisstructuur ontwikkelen die daarbij past. Ook wordt het functiewaarderingssysteem gebruiksvriendelijk en up-to-date gemaakt.

Maximaal haalbare

"Dit was voor nu het maximaal haalbare, we wilden dat het geld naar de werkvloer gaat, juist in deze coronatijden", zegt Tamar van Gelder, bestuurder mbo bij de Algemene Onderwijsbond (AOb).

"Mbo-instellingen hebben op dit moment geen tijd en ruimte om grote veranderingen door te voeren. Medewerkers en besturen moeten zich volledig kunnen concentreren op goed onderwijs voor studenten. Dat is vanwege de corona-crisis al een grote uitdaging op zich."

Aantrekkelijk

Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad: "Er liggen prima afspraken, zo blijven de arbeidsvoorwaarden voor huidige en toekomstige medewerkers aantrekkelijk."

Vorig jaar demonstreerden mbo-docenten op het Malieveld voor hogere salarissen en meer carrièremogelijkheden.

Gisteren werd al een principeakkoord bereikt voor een cao in het hoger beroepsonderwijs. De werknemers in het hbo krijgen een loonsverhoging van 2,75 procent en een eenmalige uitkering van 880 euro.