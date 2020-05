Johnson hervat volgende maand Brexit-gesprekken

De Britse premier Boris Johnson hervat volgende maand de onderhandelingen over de brexit met de Europese Unie. Hij vliegt dan voor het eerst in vier maanden naar Brussel om met de Europese leiders te praten, meldt de krant The Times.

Volgens de hoofdonderhandelaar van Johnson, David Frost, zal de premier dan de voortgang van de onderhandelingen bespreken met de Europese Commissie en de Europese Raad. Die onderhandelingen hadden door de coronapandemie vertraging opgelopen.

De tijd dringt

Het Verenigd Koninkrijk stapte op 31 januari uit de EU, maar tot 31 december van dit jaar geldt er een overgangsperiode voor het sluiten van een nieuwe handelsovereenkomst. Tot die tijd blijven voor de Britten alle EU-regels en -wetten van kracht.

Eind juni moet duidelijk zijn of de deadline van 31 december wordt gehaald. Volgens de Britse hoofdonderhandelaar Frost is het uitgesloten dat zijn land om uitstel zal vragen. De Brexit-onderhandelaar van de Europese Unie, Michel Barnier, liet eerder nog weten dat Brussel openstaat voor een verlenging tot twee jaar, zolang het Verenigd Koninkrijk aan de Europese begrotingen blijft meebetalen.