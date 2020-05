PvdA-leider Asscher: ministerschap Van Rijn niet verlengen

PvdA-leider Asscher vindt dat er binnenkort een eind kan komen aan het ministerschap van zijn partijgenoot Martin van Rijn. "We zijn vreselijk trots dat hij aan het begin van de crisis naar voren is gestapt om de brand te helpen blussen", zei Asscher in het Radio 1 Journaal. "Maar de alarmfase is wel weer voorbij."

Op 20 maart trad oud-staatssecretaris Van Rijn op verzoek van premier Rutte toe tot het kabinet als minister voor Medische Zorg, naast minister van Volksgezondheid De Jonge. Hij volgde VVD'er Bruno Bruins op die moest stoppen omdat hij overwerkt was.

Van Rijn trad toe op persoonlijke titel, niet namens de PvdA. Het was voor een periode van drie maanden, zei Rutte toen. Die periode is nog niet voorbij, maar Asscher vindt het wel tijd om over het vervolg na te denken nu de ergste crisis voorbij lijkt.

Opvolger

"Volgende week gaan de terrassen weer open. En hij moet op zeker moment terug naar zijn eigen ziekenhuis", zegt Asscher. "Maar voorlopig zit hij er nog wel even, de VVD moet eerst een opvolger voordragen."

Van Rijn is voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Hagagroep, met ziekenhuizen in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Naar die baan gaat hij weer terug als zijn ministerschap erop zit.