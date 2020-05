ACM: veel voucherregelingen voldoen niet aan afspraken

Bedrijven die na annuleringen door de coronacrisis hun klanten een voucher aanbieden, volgen lang niet allemaal de daarvoor geldende afspraken. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na controle van 180 voucherregelingen. Het gaat om regelingen die zijn aangeboden na het schrappen van onder meer concerten, festivals, sportwedstrijden en andere evenementen. Ook is gekeken naar regelingen rond betalingen die al gedaan waren voor sportscholen, opleidingen en cursussen.

Volgens Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM, is een voucher een redelijk alternatief, maar alleen als het een volwaardige vervanging is en consumenten weten waar ze aan toe zijn. "Consumenten hebben recht op hun geld terug als een bedrijf een dienst niet levert. Maar als alle bedrijven nu al hun klanten in een keer moeten terugbetalen, zouden veel bedrijven failliet kunnen gaan. Dan kun je als consument ook niets claimen", zegt Van Houten.

De ACM voerde controles uit bij 180 bedrijven waar het klachten over had gekregen. De autoriteit constateert nu dat vouchers te vaak niet alle kosten dekken die de consument heeft betaald. Zo zouden reserverings- en administratiekosten ook vergoed moeten worden.

Op de vingers getikt

Daarnaast wordt ook de restwaarde van de voucher aan het einde van de looptijd niet altijd uitgekeerd aan de consument. En de ACM ziet ook dat consumenten die geen voucher willen, geen informatie ontvangen over hoe zij hun geld kunnen terugkrijgen, terwijl dat wel zou moeten.

Verder zegt de ACM dat bedrijven zich soms onterecht beroepen op overmacht waardoor ze geen geld terug zouden hoeven betalen, verwijzend naar de voorwaarden bij de kaartverkoop. Ook zegt het dat terugbetaaltermijnen vaak onnodig kort zijn.

Van de bedrijven die op de vingers zijn getikt, zou een aantal inmiddels de voucherregelingen hebben aangepast volgens de uitgangspunten van de ACM.

De autoriteit wil de controles in de komende weken voortzetten en die ook uitbreiden naar voucherregelingen in de reis- en luchtvaartbranche.