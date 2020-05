Boeing hervat productie geplaagde 737 MAX

Vliegtuigbouwer Boeing hervat de productie van zijn 737 MAX, die sinds het begin van dit jaar stillag. De toestellen mogen nog niet de lucht in. Daar moet de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA nog toestemming voor geven. Boeing verwacht dat seintje ergens halverwege dit jaar.

Eerder op de dag maakte de vliegtuigbouwer uit Seattle bekend dat bijna 7000 werknemers hun baan verliezen. Nog eens 5500 mensen zijn akkoord gegaan met een vertrekregeling. Die ontslaggolf komt doordat Boeing zijn productie van vliegtuigen flink heeft moeten terugschroeven als gevolg van de dalende vraag door de coronacrisis.

Over de 737 MAX is al ruim een jaar veel te doen. In maart 2019 werden de toestellen aan de grond gehouden na twee dodelijke crashes, waardoor 346 mensen om het leven kwamen. De crisis met de 737 MAX kostte topman Dennis Muilenberg eind vorig jaar de kop.

Eerder dit jaar kwam het bedrijf opnieuw in negatief daglicht te staan. In de brandstoftanks van tientallen 737 MAX-toestellen werd afval gevonden. Boeing noemde dat "absoluut onacceptabel" en beloofde de problemen snel op te lossen.