Zwaargewonde bij steekpartij op terrein azc Utrecht

Op het terrein van een asielzoekerscentrum in Utrecht heeft een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is iemand zwaargewond geraakt. Die persoon is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten hebben twee verdachten op heterdaad aangehouden. Of de verdachten en het slachtoffer bewoners van het azc zijn, kan de politie niet zeggen.

De steekpartij vond kort na 01.00 uur plaats bij het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan in de wijk Oog in Al.