Deze bedrijfstakken hebben de vierduizend euro steun ontvangen

Ongeveer een kwart van de midden- en kleinbedrijven die recht hadden op een gift van 4000 euro, heeft een aanvraag ingediend en het geld gekregen. Dat meldt het CBS op basis van cijfers tot 15 mei. Vooral de horeca heeft een beroep gedaan op overheidssteun. Andere bedrijfstakken waar meer dan driekwart van de bedrijven een uitkering kregen, zijn kledingwinkels, kermisattracties en taxivervoer.

De zogeheten TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) was bedoeld als extra steun voor ondernemers die gedwongen moesten sluiten. In eerste instantie was het bedoeld voor de horeca, maar na kritiek werden er onder meer kledingwinkels, tattooshops en taxi's aan toegevoegd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat op 27 mei van de 198.000 ingediende verzoeken er inmiddels 187.000 zijn uitbetaald voor een bedrag van 751 miljoen euro.

Horeca

In de horeca heeft 86 procent van de restaurants gebruik gemaakt van de regeling en van cafés 81 procent. Samen zijn de eet- en drinkgelegenheden die steun hebben aangevraagd goed voor zo'n 305.000 banen.

Van alle mkb-bedrijven in Nederland kreeg 9 procent een TOGS toegekend. Deze bedrijven vertegenwoordigen 18 procent van alle banen en 7 procent van de totale omzet van het mkb.

In onderstaande grafiek staat de lichtblauwe balk voor het percentage bedrijven in een sector die een TOGS is toegekend, de donkerblauwe balk voor het percentage werknemers dat ermee gemoeid is: