VS ziet Hongkong niet langer als autonome Chinese regio

De speciale status van Hongkong

Hongkong is sinds 1997 een speciale bestuurlijke regio van China, met een zekere mate van autonomie. China is verantwoordelijk voor buitenlandse betrekkingen en defensie, maar over interne zaken mag de regering in Hongkong in principe zelf beslissen.

Hongkong is daarmee veel vrijer dan China. De bewoners genieten nog steeds grotendeels van de rechten en vrijheden die zij hadden toen de stad nog een Britse kolonie was. Die zijn ook vastgelegd in een mini-grondwet. China beloofde eerder dat Hongkong zeker tot vijftig jaar na de machtsoverdracht in 1997 zijn zelfbestuur zou behouden. Dat is het principe onder "een land, twee systemen", het bestuursmodel van Hongkong.

Eind april werden plots vijf vooraanstaande bestuurders vervangen, onder wie een criticus van de grondwettelijke status van het bureau van de Chinese vertegenwoordiging in Hongkong. China keurde het ontslag goed, hoewel dat geen taak van Peking is. Dat leidde tot wantrouwen bij critici.