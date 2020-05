Surinaamse kiesraad dreigt uitslag te publiceren: 'Slechtste verkiezingen ooit'

"Ik weet dat het laatste stembureau gistermiddag om half 4 binnenkwam. In feite had iedereen vijf minuten later alle cijfers kunnen hebben. Wat is dit voor nonsens?", vraagt Van Dijk-Silos zich af. In de wet staat ook dat de uitslag bij het stembureau moet worden opgeplakt, maar dat is niet overal gebeurd.

Van Dijk-Silos wil niet meteen beweren dat er is gerommeld, maar ze noemt het wel verdacht. "Ik hou het nu op incompetentie. Het prikkelt tot nader onderzoek. Fraude moet je aantonen. Ik heb foto's van de uitslagen per stembureau. Dat gaat in een archief, waardoor er altijd vergelijkingsmateriaal is." Binnen tien dagen na de voorlopige uitslag wordt bekend of haar Onafhankelijk Kiesbureau haar fiat geeft aan de uitkomst.

'Menselijke fouten'

Ondanks de rommelig verlopen verkiezingen hebben waarnemers van de Caricom, een samenwerkingsverband van Caribische landen, geen grote onjuistheden vastgesteld. Hier en daar waren wel kleine incidenten, maar volgens de delegatie waren dat menselijke fouten en was van fraude geen sprake.

"De sfeer was vriendelijk en vrij", zegt een van de waarnemers tegen De Ware Tijd. "Voor ons leken de verkiezingen op een groot, kleurrijk, maatschappelijk feest."