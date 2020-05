Kort maar vaak op vakantie: het is de vraag of dat straks nog kan

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, maakt ook de toerismesector zich langzaam maar zeker op voor meer drukte. In Den Haag wordt gewerkt aan een plan om het toerisme, ondanks het coronavirus, veilig door te kunnen laten gaan. Zo wordt er gesproken over een gedwongen spreiding van toeristen, zodat het niet te druk wordt op bekende toeristische plekken, meldt De Telegraaf.

Premier Rutte riep vanavond alle Nederlanders op waar mogelijk hun vakantie uit te stellen. En vakanties in het buitenland zullen alleen mogelijk zijn naar landen met dezelfde corona-risico's als in Nederland. Ook moet volgens hem goed bekeken worden hoeveel ruimte er in Nederland is voor buitenlandse toeristen. "Dat hangt er ook van af hoeveel ruimte er voor Nederlanders is om naar het buitenland te reizen."

Ideeën zijn er wel. Begin in eerste instantie met het openstellen van Nederland voor buurlanden, zegt Jos Vranken, directeur van NBTC Holland Marketing. Dat is het bureau dat Nederland in binnen- en buitenland promoot.

"Bijna 45 procent van onze internationale bezoekers zijn onze directe buren. Dat zijn over het algemeen zeer graag geziene gasten, die van nature al de neiging hebben om meer plekken te bezoeken dan alleen de hotspots", zei hij vanochtend al in het NOS Radio 1 Journaal. Het aantal toeristen uit bijvoorbeeld Azië is veel beperkter. Het aantal extra Duitse toeristen dat vorig jaar naar Nederland kwam ten opzichte van een jaar eerder, was groter dan het totaal aantal Chinese toeristen dat jaar.

Veel en vaak met het vliegtuig

En als straks de toeristen weer welkom zijn, wat doe je dan? Albert Postma, lector scenarioplanning bij de NHL Stenden Hogeschool, bekeek de mogelijke toekomst van het toerisme. De drukte van het pre-coronatijdperk, lijkt er voorlopig niet te komen. Het stedelijke toerisme draait nu vooral op goedkope vluchten. En wanneer die vluchten weer komen, is ongewis.

"Mensen gingen veel en kort op vakantie, vaak naar de stad", zegt Postma. "Dat werd gefaciliteerd door goedkope vluchten. Nu dat misschien wegvalt of duurder wordt, is het maar de vraag of die trips zo blijven. We weten niet of mensen straks massaal in het vliegtuig stappen. Misschien stijgen de prijzen van tickets nu toch echt, met bijvoorbeeld belastingen op kerosine. Misschien zijn er low-cast-carriers die omvallen. En als er gevlogen wordt, is het de vraag of mensen nog bereid zijn het vliegtuig te pakken."

Het is een beetje koffiedik kijken, erkent Postma wel. "De kans is groot dat er een tweede corona-golf komt en misschien nog wel meer, waardoor we nog lang niet uit de crisis zijn. In drie van onze vier scenario's gaan de meeste toeristen het dichterbij zoeken. Ze blijven in eigen land, of de buurlanden."