Thuiswerken in een door aardbevingen onveilig huis frustreert Groningers

De GBB had in Groningen graag dezelfde daadkracht gezien die het kabinet nu toont bij de aanpak van de coronacrisis. Zo moet er meer aandacht komen voor kleine ondernemers in Groningen, vindt de belangenorganisatie. Veel ondernemers hebben het al zwaar door de aardbevingsschade aan hun panden. Daar is nu de coronacrisis nog eens overheen gekomen.

Het echtpaar Carlo (76) en Sieneke (74) Goddijn uit Hoogezand kan daarover meepraten. Ze kunnen niet met pensioen en werken noodgedwongen door; hij in de kapsalon, zij als schoonheidsspecialiste. Vanwege de aardbevingsschade levert de verkoop van hun pand nog maar een habbekrats op, terwijl het pand hun pensioen had moeten zijn.

Steun bedrijfsleven

Toen de coronacrisis uitbrak en het kabinet financieringshulp aankondigde voor het bedrijfsleven stond Carlo Goddijn met zijn oren te klapperen. "Ik heb dat als heel vreemd ervaren. Al jaren vragen we hier om geld voor schade vanwege de gaswinning, waarvan heel Nederland plezier heeft. En hier bij ons wordt schade gemaakt en er gebeurt helemaal niks. En als je vraagt om geld dan krijg je het niet. Subsidies voor particuliere huiseigenaren met schade, voor verduurzaming, zijn niet beschikbaar voor ondernemers".

Zijn vrouw valt hem bij: "Waarom zit er nu wel ineens geld in de pot voor Nederland en niet voor hier, dat vind ik raar." Goddijn weet wel waar het aan ligt: "Dit is gewoon een wingebied en we moeten niet zeuren."

Versterking onveilige panden

Een ander heikel punt voor de GBB is de traag verlopende versterkingsoperatie. De Groningers is al sinds 2014 verteld dat tienduizenden huizen moeten worden versterkt, omdat ze niet veilig zijn bij mogelijk zwaardere aardbevingen. Toenmalig minister Kamp van Economische Zaken beloofde de Groningers de versterking van 3.000 panden per jaar. Een jaar later bleek dat onhaalbaar, slechts een tiental panden waren versterkt.

Ook minister Wiebes zei vaart te willen maken met de versterking. Gaandeweg werden de getallen over de te versterken huizen steeds verder naar beneden bijgesteld. De praktijk is dat er ook dit jaar nog maar 11 huizen zijn versterkt. In de Tweede Kamer kwam daar vandaag veel kritiek op.

Inmiddels lijkt het erop dat de hele versterkingsoperatie zelfs op losse schroeven staat. De laatste bouwnorm voor woningen (NPR), die nu ook rekening houdt met aardbevingen, is bijna klaar. Nu de gaswinning is gedaald en de bevingen minder zwaar zijn geworden, voldoen bijna alle Groningse panden aan de veiligheidsnorm. Groningen lijkt snel veiliger te worden, concludeerde minister Wiebes onlangs.

Minder en sneller

Tegenwoordig ligt de regie van de versterkingsaanpak bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor wonen. Minister Ollongren zei vandaag in de Kamer dat ze de onrust begrijpt. "Elf huizen is heel weinig. Ik snap de zorg en de schrik bij het zien van dit soort cijfers."

Eerder liet de minister weten dat "naarmate de gaswinning verder daalt, de noodzakelijke versterkingsmaatregelen minder vergaand worden". Daardoor zal de planning en uitvoering sneller zal gaan", aldus de minister.

Kirsten de Jong uit Siddeburen ziet de bui al hangen. Ze had vandaag een ontmoeting met Koning Willem Alexander, die hun dorp bezocht. "Twee jaar geleden is hij hier ook geweest. In de tussentijd zijn we helemaal niets opgeschoten. Nu lag de operatie weer stil door Corona. Ik ben bang dat nu er minder gas wordt gewonnen van uitstel, afstel komt", voorspelt ze.