Niet eerder zo droog in deze tijd van het jaar, watertekort dreigt

Niet eerder is in deze tijd van het jaar zo'n groot neerslagtekort gemeten. De regen van afgelopen weekend heeft maar beperkt geholpen, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de nieuwste droogtemonitor. In het oosten en zuiden van het land zijn de gevolgen het grootst.

In Nederland is sinds deze week sprake van een "dreigend watertekort". Die aanduiding betekent dat er bovenregionaal overleg plaatsvindt over de droogte, tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Het volgende niveau is "feitelijk watertekort", maar volgens het ministerie is dat voorlopig nog niet nodig.

De afgelopen twee maanden heeft het maar weinig geregend en ook de komende tien dagen worden geen noemenswaardige hoeveelheden neerslag verwacht. De waterstanden in de grote rivieren zullen verder dalen en ook op de langere termijn niet op niveau zijn, verwacht de commissie. Voor de scheepvaart gelden vooralsnog geen beperkingen.

Gewassen groeien minder hard

Vooral de landbouw en de natuur hebben flink te lijden onder de droogte, die half maart begon. In het oosten en zuiden zijn de grondwaterstanden flink gedaald en aanvoer vanuit de rivieren is daar niet mogelijk. De fruitteelt in Zeeland en gewassen in Zuid-Limburg hebben te maken met een groeiachterstand. Ook op de hogere zand- en dalgronden groeien gewassen minder hard, onder meer door sproeiverboden die eerder deze maand van kracht werden.

Ondanks dat de Rijn en Maas minder water aanvoeren, zijn er vooralsnog geen gevolgen voor de drinkwatervoorziening, zegt de commissie. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het waterpeil in het IJsselmeer en dat is nog op orde.

Vorig jaar maakten we deze video over de gevolgen van langdurige droogte.