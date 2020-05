OM Rotterdam weer in de fout met afluisteren journalist

Voor de tweede keer dit jaar heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam excuses aangeboden aan een journalist die ten onrechte in de gaten werd gehouden. Het gaat om de Vlaardingse persfotograaf Patrick van den Hurk, die voor lokale websites heeft gewerkt. In 2016 en 2017 werd hij aangemerkt als verdachte in een onderzoek naar branden.

Met toestemming van de rechter-commissaris vroeg het OM twee keer zijn telefoongegevens op en werd hij geobserveerd. Enige tijd later werd hij afgeluisterd en werd zijn huis doorzocht. De onderzoeken leverden niets op. Voor de fotograaf waren de gebeurtenissen reden om op te houden met zijn werk.

De afluisterzaak had te maken met het justitieonderzoek naar freelance fotograaf en cameraman Joey Bremer in 2015 en 2016. Bij branden was hij verdacht vaak ter plekke, vonden politie en justitie. Bremer werd vervolgens afgeluisterd en kreeg een peilbaken onder zijn auto. Begin dit jaar bood het OM Bremer excuses aan.

In oktober vorig jaar ontstond ophef toen het OM in Rotterdam NOS-journalist Robert Bas liet gijzelen. Hij weigerde de naam van een bron prijs te geven.

'ICT is weerbarstig'

Persofficier Ernst Pols noemt het buitengewoon betreurenswaardig dat het bij het OM opnieuw fout is gegaan. Volgens hem was er een "gerechtvaardigde verdenking" tegen de fotograaf. Alleen wisten politie en justitie niet dat de verdachte journalist was. Dat was in de computer niet te zien. "ICT is weerbarstig", aldus Pols.

Volgens hem is er de afgelopen tijd veel verbeterd. Er zijn strengere en duidelijkere regels over de omgang met journalisten, bloggers en vloggers. Toch is volgens de persofficier niet uitgesloten dat er meer gevallen opduiken van journalisten die onterecht zijn gevolgd.