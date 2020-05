Aandeelhouders blokkeren miljoenenbonussen van topbestuurders NXP

NXP Nederland maakt overigens vooralsnog geen gebruik van de NOW-regeling, waarbij bedrijven loonkostenvergoeding kunnen krijgen. "We hebben de regeling bekeken en geconstateerd dat het niet nodig is gezien de kapitaalpositie van de onderneming", aldus een woordvoerder.

De chipfabrikant gaf een maand geleden een winstwaarschuwing af. De winst zal 100 miljoen dollar lager uitvallen. In het begin van de coronacrisis was het bedrijf nog tamelijk optimistisch, het omzetverlies viel mee en orders trokken weer aan, maar de zaken liggen nu duidelijk anders. Volgens Clemmer daalt de vraag van consumenten naar producten waarin NXP-chips zitten flink. NXP maakt onder meer chips voor de auto-industrie waar het wereldmarktleider is.

NXP Electronics is Philips' voormalige halfgeleidersfabrikant die in 2006 verzelfstandigd werd. Het bedrijf heeft vestigingen en fabrieken in ruim 30 landen en 29.000 werknemers. Het hoofdkantoor staat in Eindhoven.