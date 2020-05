'Afhandelen toeslagenaffaire kan helaas niet sneller'

Het gaat helaas nog lang duren voordat alle ouders die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire hun geld terughebben of gecompenseerd zijn voor hun schade. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen duidelijk gemaakt tijdens het debat over de kwestie in de Tweede Kamer.

"Ik zie liever vandaag dan morgen resultaat, maar er is tijd nodig om 15 jaar beleid te corrigeren", zei Van Huffelen. Ze verwacht dat het zeker tot volgend jaar duurt voordat er voor veel ouders duidelijkheid is. "Ook zorgvuldigheid is relevant."

Van Huffelen over het afhandelen van affaire: