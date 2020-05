Corona eist de aandacht op, maar in de Himalaya broeit het tussen India en China

Volgens André lijkt het erop dat beide landen zich klaarmaken voor een lange strijd. "India heeft gezegd geen compromis te sluiten wat betreft de bestandslijn en ook de wegenbouw in het gebied gewoon door te zetten, extra troepen zijn gestuurd. Aan Chinese kant zouden met satellietbeelden ook gevechtsvliegtuigen zijn gezien. Dus goed voor de relaties is het allesbehalve, maar het hoeft niet tot oorlog te leiden. Vanuit New Delhi is al duidelijk de boodschap dat ze tot een diplomatieke oplossing proberen te komen."

Ook Kamerling schat in dat escalatie voorkomen zal worden. "Woordvoerders in India en China reageren fel, maar op het hoogste niveau is sinds een informele top in 2018 in Wuhan tussen president Xi Jinping en premier Modi, en een top vorig jaar in het Indiase Mamallapuram, afgesproken om te deëscaleren en vertrouwen op te bouwen om de bilaterale relatie te versterken."

Kamerling denkt dat we de laatste schermutselingen moeten zien als "elkaar een beetje prikken, omdat het betwiste gebieden blijven. En vanuit Indiase kant om tegenwicht te bieden aan de Chinese aanwezigheid in de regio. Er is wel een luidere roep in India om een 'hotline', een directe communicatieverbinding, om eventuele escalatie vanwege incidenten te kunnen voorkomen."