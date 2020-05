Tramschutter Gökmen T. ook veroordeeld voor verkrachting

Gökmen T., die levenslang vastzit voor de terroristische schietpartij in de tram in Utrecht, is door de rechtbank ook veroordeeld voor verkrachting. Op het moment dat hij de aanslag pleegde in maart 2019, had de vrouw al aangifte gedaan en was T. al als verdachte in beeld.

De verkrachting vond plaats in juli 2017 in het huis van de vrouw, met wie hij eerder seks had met haar instemming. Dit keer weigerde ze, maar dwong T. haar toch tot seksuele handelingen. Daarop bedreigde hij haar, beet haar in haar schouder en plaste over haar heen.

Schadevergoeding

De rechtbank vindt de verklaringen van de vrouw geloofwaardig en wijst erop dat ze ook een wond heeft die waarschijnlijk is veroorzaakt door een volwassen mens. T. ontkent dat hij haar heeft gebeten en zegt dat er verder geen sprake was van dwang.

De rechter haalt ook een getuigenis van een vriend van het slachtoffer aan die na de verkrachting in het huis was gaan kijken. Hij zag overal plassen whiskey in huis en zag dat er was geplast.

Omdat T. al tot levenslang veroordeeld is, kan hij niet langer de gevangenis in. De officier van justitie eiste daarom om hem alleen schuldig te verklaren; dat is nu gebeurd. Ook moet T. een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.