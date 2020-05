Duitse politie valt binnen bij tientallen woningen van 'Reichsbürger'

De Duitse politie heeft vanochtend invallen gedaan in 25 woningen van leden van de zogenoemde Reichsbürger-beweging. Ze worden onder meer verdacht van het vervalsen van paspoorten en rijbewijzen.

De politie deed de invallen in de deelstaten Baden-Württemberg en Hessen. Het zou gaan om 31 aanhangers van de beweging, die geregeld in verband wordt gebracht met rechts-extremisme. Het is onduidelijk of er arrestaties zijn verricht.

Zelfgemaakte papieren

Leden van de Reichsbürger-beweging erkennen het huidige staatsbestel in Duitsland niet, omdat het na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden is opgelegd. Ze willen terug naar de situatie van voor de oorlog.

De beweging ontstond in de jaren 80 en heeft volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken enkele honderden aanhangers. Sommigen betalen geen belasting en willen zich alleen met zelfgemaakte papieren legitimeren.

In 2016 schoot een Reichsbürger een lid van een Duits arrestatieteam dood en in 2017 deed de politie invallen bij leden van de groep die aanslagen op Joden, asielzoekers en de politie aan het voorbereiden waren.