Agenten ontslagen na dood zwarte man, duizenden de straat op

Duizenden mensen gingen gisteren de straat op. "Dit triggert echt een collectief trauma onder de zwarte bevolking", zegt De Vries. "Niet alleen in Minneapolis, maar in de hele Verenigde Staten." Politiegeweld tegen de zwarte bevolking komt regelmatig voor. "De zaak doet denken aan de zaak van Eric Garner in 2014 in New York."

Hij werd toen hardhandig door de politie tegen de grond gewerkt en net zo lang in een wurggreep gehouden tot hij niet meer bewoog. Later overleed Garner in het ziekenhuis. Hij zei 11 keer 'I can't breath', ik krijg geen lucht.

"Die noodkreet werd als het ware de slogan van de Black Lives Matter-beweging in de VS in de strijd tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen." Niet veel later werd in een voorstad van St. Louis Michael Brown door een agent doodgeschoten. Ook toen braken er protesten uit.

Beelden van het incident in Minneapolis zijn schokkend: