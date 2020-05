Honderdduizenden palingen uitgezet in Grevelingenmeer

In het Grevelingenmeer zijn 376.000 jonge palingen uitgezet om de palingstand te bevorderen. Beroepsvissers namen de jonge vissen in Ouddorp (Zuid-Holland) aan boord en verspreidden ze gisteren over het Grevelingenmeer.

Het uitzetten van de jonge paling, ook wel glasaal genoemd, gebeurt in heel Europa en is onderdeel van een EU-maatregel om de palingstand te stimuleren. De vissen zijn vooraf geteld en gewogen. Ook hun gezondheid is gecontroleerd. De Stichting Duurzame Palingsector Nederland (Dupan) coördineert de actie.

De herbevolking van het Grevelingenmeer is het sluitstuk van de palinguitzet in 2020, meldt Omroep Zeeland. In Nederland zijn dit jaar in totaal rond 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. De verspreidingsgebieden zijn geselecteerd door de overheid. In maart kreeg het Veerse Meer er een miljoen palingen bij. In Friesland werden vorige week 207.000 exemplaren verspreid.

Aansterken in kwekerij

De jonge palingen die nu in het Grevelingenmeer zwemmen, hebben enkele maanden in een Nederlandse kwekerij gezeten om aan te sterken. Ze zijn gevangen in riviermondingen in Frankrijk, waar ze aankwamen na een reis van duizenden kilometers via de Golfstroom.

Sinds 2011 komt paling steeds meer voor aan de Europese kusten. Met name in Frankrijk zijn het er erg veel en is het voor jonge palingen lastig om te overleven. Daarom worden ze in de rest van Europa uitgezet.

Van origine komen de palingen uit de Sargassozee, voor de kust van Noord-Amerika. Volwassen vissen zwemmen terug naar dit gebied om zich voort te planten.