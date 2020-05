Barricades bij parlement Hongkong vanwege debat over omstreden wet

In Hongkong heeft de oproerpolitie zich in aanloop naar een debat over een omstreden wet opgesteld rond het parlementsgebouw. Ook is er een tijdelijke muur van twee meter hoog geplaatst, bedoeld om demonstranten tegen te houden.

Hongkongse parlementsleden bespreken vandaag de wet die het mogelijk maakt het beledigen van het Chinese volkslied strafbaar te stellen. Die werd vorig jaar voor het eerst ingediend, nadat Hongkongse voetbalfans in 2015 tijdens een WK-kwalificatieduel van hun team tegen China joelden tijdens het Chinese volkslied.

Pepperspray in zakencentrum

De wet roept ergernis op bij demonstranten. Zij zien het als een nieuwe poging van China om meer grip te krijgen op pro-democratische activisten in de semi-autonome Chinese stad.

Vanwege het debat was er opgeroepen tot protest. Op sommige plekken in de stad is de sfeer daardoor gespannen. Zo melden ooggetuigen aan persbureau Reuters dat in het financiële hart van de stad ordetroepen peppersprayprojectielen hebben afgevuurd op betogers. De Hongkongse politie zegt zestien mensen te hebben opgepakt.

Spanningen laaien weer op

Sinds maart vorig jaar is er massaal gedemonstreerd in Hongkong tegen de groeiende invloed van China. Het politieoptreden en de betogingen werden steeds gewelddadiger. Demonstranten eisen vergaande democratische hervormingen en een onderzoek naar het politiegeweld bij het onderdrukken van de demonstraties.

Op het hoogtepunt deden miljoenen mensen mee aan de protesten tegen de regering-Lam. Maar eind 2019 gingen er minder betogers de straat op en de uitbraak van het coronavirus hield de protestbeweging dit jaar vrijwel van de straat. Nu de uitbraak lijkt beteugeld in de stad, laaien de spanningen weer op.

NOS op 3 legde eind vorig jaar uit waar de protesten over gingen: