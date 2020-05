Organon terug in Oss; 'geeft een goed gevoel'

Een bekende naam uit de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis komt terug. Binnenkort staat de naam Organon weer op fabriekshallen van de medicijnenproducent in Oss. Het bedrijf ging in het verleden op in het Amerikaanse MSD, maar de eigenaar wil dit nu opsplitsen en het nieuwe bedrijf de oude naam teruggeven. De ondernemingsraad en de vakbonden zijn akkoord met de plannen.

"Het Organon-deel gaat doen wat wij nu ook doen, de productie van middelen voor anticonceptie en vruchtbaarheidsbevordering", zegt Wennie Raaymakers, directeur van de fabriek in Oss. "Het wordt een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, maar wel een apart bedrijf dat volledig zelfstandig verder gaat."

De naamsverandering betekent niet direct dat er wordt uitgebreid, maar volgens Raaymakers is die mogelijkheid er in de toekomst wel. Onder het nieuwe bedrijf komt er meer aandacht voor de ontwikkeling van bepaalde medicijnen dan voorheen in het grotere bedrijf. "In het slechtste deel blijft het aantal banen gelijk aan wat het nu is. In het gunstigste geval komen er banen bij."

Organon werd bijna honderd jaar geleden opgericht. Het bedrijf haalde jarenlang insuline, een cruciaal medicijn tegen suikerziekte, uit de organen van varkens. Later werd het bedrijf vooral bekend door de anticonceptiepil en zwangerschapstesten.

Veel mensen in Oss herinneren zich nog dat de naam Organon vlak bij de ingang van het fabrieksterrein bij het centrum hing. Die letters komen, als de splitsing volgens plan verloopt, volgend jaar weer terug.