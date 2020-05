Uitslag Suriname laat op zich wachten, oppositie op ruime voorsprong

De oppositiepartij VHP van Chan Santokhi stevent af op de verkiezingswinst in Suriname. De VHP heeft een ruime voorsprong op de partij van president Desi Bouterse, de NDP.

Met 73 procent van de stemmen geteld, staat de VHP op 20 zetels in het parlement, de NDP zakt van 26 naar 16 zetels. De ABOP van Ronnie Brunswijk krijgt zeven zetels. Het parlement, De Nationale Assemblée, telt 51 zetels.

Maar de uitslag laat op zich wachten. Het percentage getelde stemmen staat al urenlang op 73.

De dozen met stembiljetten worden na het tellen van de stemmen weer verzegeld, voor het geval de stemmen opnieuw moeten worden geteld. Dat is niet uitgesloten, want de oppositie zegt aanwijzingen te hebben dat er is gesjoemeld door aanhangers van Bouterse.

Chaotische verkiezingen

"Wat er aan de hand is, is dat we ons ernstig zorgen maken over het verloop van de verkiezingen, de telling, wat er hier gebeurt bij het afgeven van de stembiljetten, de stembusinhoud. Er is op een gegeven moment zelfs geweigerd om bij de telling biljetten te laten zien", zegt een waarnemer van de oppositie.

Correspondent Nina Jurna zegt niet eerder zulke chaotische verkiezingen te hebben meegemaakt. "Het begon er al mee dat kiezerslijsten niet klopten bij het stemmen. En ook vandaag bij het tellen gaat er van alles mis."

Het roept bij haar de vraag op of het allemaal wel goed gaat, of er niet wordt gefraudeerd. Oppositieleider maakt melding van tientallen gevallen van mogelijke verkiezingsfraude. Zo werden volgens hem leden van politieke partijen verwijderd bij stembureaus.

Verandering

De VHP vierde afgelopen nacht al wel feest. "Er is bewezen dat mensen iets anders willen. Ik dank u voor dit moment, dank, dank, dank", zei Santokhi toen de overwinning in zicht kwam. Het lijkt erop dat de kiezers strategisch hebben gestemd, gezien het kleine aantal zetels dat de kleinere partijen in de wacht hebben gesleept.

Het is nu wachten op de officiële uitslag. "Daarna gaat het grote spel pas echt beginnen", zegt Jurna. De Nationale Assemblée kiest in augustus de president. Daarvoor zijn 34 van de 51 stemmen nodig, een tweederdemeerderheid.

"Als Santokhi wint, kan hij bij de andere partijen gaan shoppen om hun steun te krijgen en dan kunnen ze hem als president kiezen. Maar stel dat het Bouterse, die nu op 16 zetels staat, nog lukt om dat aantal op te schroeven, dan wordt het weer moeilijker."

Coronamaatregelen

De waarnemerscommissie Caricom, die vooral op het naleven van de coronamaatregelen heeft gelet, heeft geen noemenswaardige overtredingen geconstateerd. De verkiezingen zijn volgens de commissie goed verlopen, in een ontspannen sfeer.

De waarnemers hebben gisteren 120 stembureaus bezocht. Ze waren ondanks wat klachten over het lange wachten en het afstand houden positief over de maatregelen die waren genomen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.