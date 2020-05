Weduwenaar wil dat Twitter 'perverse' complottheorie van Trump verwijdert

Klausutis werkte voor Scarborough toen die nog namens de Republikeinen Congreslid was voor de staat Florida. De 28-jarige vrouw werd 19 jaar geleden dood gevonden op haar kantoor. "Ze had een niet-gediagnosticeerde hartaandoening en viel met haar hoofd op het bureau", schrijft haar echtgenoot.

Dit was ook de conclusie van het officiële onderzoek en de autopsie in deze zaak. Toen Klausutis om het leven kwam in Florida, was Scarborough in de hoofdstad Washington. Maar doordat de lijkschouwer later werd ontslagen, gingen op internet allerlei theorieën rond over wat er 'werkelijk' was gebeurd.

'Vernuftig'

"Trump herhaalt dit soort theorieën die rondgaan op sites die bij zijn achterban veel worden bezocht", zegt correspondent Marieke de Vries. "Het vernuftige is dat daar continu kritische vragen worden opgeroepen, die nooit worden beantwoord of zelfs beantwoord kunnen worden. Zo was er bijvoorbeeld ook de ongefundeerde complottheorie dat Hillary Clinton een medewerker zou hebben vermoord."

Het aanzwengelen van de samenzweringstheorieën over de dood van Klausutis lijkt bedoeld als bliksemafleider, legt De Vries uit. "Daarmee zorgt Trump ervoor dat iedereen hierover praat en schrijft. En niet over de dingen die misgaan in het land."

Het leidt bijvoorbeeld de aandacht af van de kritiek op Trumps coronabeleid. Of van het hooggerechtshof dat onderzoekt of de president inzage moet geven in zijn belastingaangiften van de afgelopen jaren.

"De president heeft iets afgepakt wat niet van hem is", schrijft Klausutis. "Namelijk de herinnering aan mijn dode vrouw en die heeft hij op perverse wijze gebruikt voor wat hij denkt dat politiek gewin is. Mijn vrouw verdient beter."