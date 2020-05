Iran gaat van het slot, langere lockdown voor veel Iraniërs geen optie

Inmiddels lijkt het leven in de hoofdstad Teheran bijna weer zoals het was. Er zijn bruiloftsfeesten en begrafenissen met vrienden en familie. Metro's en bussen zitten tijdens het spitsuur volgepakt met mensen. Alle bedrijven en winkels mogen vanaf vandaag weer open.

"Ze kunnen niet voor altijd dichtblijven. Mensen moeten doorgaan met hun leven, er is geen andere manier", zegt moskeeganger Hamidreza Hodjati. "Als iedereen de maatregelen naleeft krijgen we geen problemen. Maar als mensen dat niet doen, dan wordt het een ander verhaal."

Tijdens het Suikerfeest gingen veel mensen op reis in eigen land, tegen het advies van de regering in. Ook restaurants, markten en badhuizen zijn open en op veel plekken is het druk. Zeker niet iedereen houdt zich aan de regels. Bij een ijswinkel aan de rand van een populair park verdringt men zich om een ijsje te halen.

"Het voelt lekker om even buiten te zijn", zegt Salimi, die met zijn gezin naar de ijswinkel is gekomen. "Volgens mij doe ik niets fout. Corona zal blijven bestaan tot er een vaccin is gevonden. We kunnen onszelf niet voor anderhalf jaar thuis gevangen zetten tot er een medicijn is", zegt hij en lacht naar zijn jonge dochter.

'Virus onder controle'

Volgens de Iraanse autoriteiten is de eerste besmettingsgolf voorbij en heeft het land het opvallend goed gedaan. De boodschap van de regering is dat het virus onder controle is. Hoe precies, kan niemand uitleggen; veel Iraniërs voelen dat ze gemengde signalen krijgen.

Vol trots wordt de bevolking met een zekere regelmaat toegesproken door hun leiders. Iran zou het een stuk beter doen dan andere landen. "Het is een bron van trots dat Iran het voor elkaar heeft gekregen om de zaken te heropenen en dat ook moskeeën en religieuze bedevaartsoorden weer open zijn tegelijkertijd gaan de besmettingsaantallen omlaag", zei de Iraanse president Rohani vorige week.

Vraagtekens bij cijfers

Officieel zijn er zo'n 140.000 besmettingen en 7500 doden geteld. Hoeveel er getest wordt is onduidelijk. Vanuit de ziekenhuizen blijft het opvallend stil, zelfs op sociale media komen er nauwelijks filmpjes van doktoren of verpleegsters naar buiten. Het is daarom moeilijk te achterhalen wat zich in de ziekenhuizen echt afspeelt.

"De werkelijke aantallen liggen mogelijk een stuk hoger, we kunnen vraagtekens zetten bij de officiële cijfers," zegt Sanam Vakil, Midden Oosten-deskundige bij Chatham House in Londen. "Of het juist is of niet, Iran geeft de prioriteit aan de economische crisis over de gezondheidscrisis. Op dit moment heeft de regering geen keus. En ja, dat zou uiteindelijk averechts kunnen werken."

Ook veel Iraniërs hebben zo hun twijfels: "Natuurlijk worden we voorgelogen over de werkelijke aantallen. Anders zou het land nooit zomaar weer open kunnen. Het is voor velen een dilemma. Hoop doet leven", zegt een man in Teheran die liever anoniem blijft.