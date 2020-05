Grote corona-uitbraak in Zuid-Korea gelinkt aan fitnessclubs

Een wekenlange uitbraak van het coronavirus in de Zuid-Koreaanse stad Cheonan blijkt zijn oorsprong te hebben in een workshop voor dansinstructeurs. Die volgden op 15 februari van dit jaar vier uur lang een intensieve training in dansstijlen die een combinatie van dans en workout zijn, vaak op Latijns-Amerikaanse muziek.

Dat blijkt uit een studie van drie Koreaanse wetenschappers die online gepubliceerd is in het tijdschrift Emerging Infectious Diseases. De onderzoekers zijn verbonden aan het academisch ziekenhuis van de Dankook Universiteit in Cheonan.

Van de 27 dansinstructeurs die op 15 februari deelnamen aan de intensieve workshop, testten acht korte tijd later positief voor SARS-CoV-2. Geen van hen had ziektesymptomen op de dag van de workshop.

Bron- en contactonderzoek

Op 25 februari werd in Cheonan het eerste geval bekend van deze uitbraak. In reactie daarop besloten de autoriteiten het noodresponssysteem te activeren. Vanaf dat moment startte een schoolvoorbeeld van goed bron- en contactonderzoek. De onderzoekers beschrijven hoe ze actief op zoek gingen naar mogelijke covid-19-gevallen en hun contacten.

"We ondervroegen de bevestigde gevallen die we de een na de ander vonden en ontdekten dat die allemaal hadden deelgenomen aan een fitness-dansles. We voerden de contacten terug op een landelijke workshop voor fitness-dansinstructeurs die op 15 februari in Cheonan had plaatsgevonden."

Dergelijke dans is in Korea volgens de onderzoekers heel populair vanwege "de hoge fitnessintensiteit ervan".

Twaalf fitnesscentra

Het speurwerk van de Koreaanse onderzoekers leverde nog veel meer op. De dansinstructeurs die op de workshop SARS CoV-2 hadden opgelopen, besmetten op hun beurt collega's en leerlingen in twaalf fitnesscentra waar intensieve fitness-danslessen werden gegeven.

Op 9 maart hadden de onderzoekers 112 Covid-19-patiënten getraceerd die allemaal waren terug te voeren op dezelfde landelijke workshop voor dansinstructeurs die op 15 februari in Cheonan plaatsvond. Dansinstructeurs die slechts heel milde ziektesymptomen hadden, zoals hoesten, gaven vaak nog een week les nadat ze daar besmet geraakt waren.

Van de 112 opgespoorde patiënten had meer dan een kwart geen ziekteverschijnselen toen ze positief getest werden op SARS-CoV-2. Bij de helft van de 112 gevallen ging het om overdracht van dansdocenten op leerlingen. In een derde van alle gevallen besmetten dansdocenten of hun leerlingen thuis gezinsleden. In de resterende gevallen werden collega's of kennissen en vrienden besmet.

In totaal werden 217 leerlingen in de twaalf fitnesscentra blootgesteld aan de met SARS-CoV-2 besmette dansdocenten. Van hen liepen er 54 covid-19 op. De onderzoekers traceerden 830 nauwe contacten van de positief geteste dansinstructeurs en leerlingen. Dat leverde na verder onderzoek 34 nieuwe gevallen van covid-19 op. Van die groep werden 418 nauwe contacten geïdentificeerd. Daaruit kwamen tien nieuwe besmettingen tevoorschijn.

Pilates en yoga

De onderzoekers schrijven dat de besmettingen van en door de dansinstructeurs waarschijnlijk samenhangen met de grote klassen voor de dansles, de kleine ruimtes waarin die worden gegeven en de intensiteit van de workouts. "De vochtige, warme atmosfeer in sportaccomodaties gecombineerd met de turbulente luchtstromen veroorzaakt door de intense fysieke inspanning kan zorgen voor meer overdracht van geïsoleerde druppels."

De onderzoekers voegen daaraan toe dat ze geen enkele besmetting hebben kunnen vinden onder deelnemers aan danslessen met minder dan vijf deelnemers.

Een van de besmette dansinstructeurs gaf ook les in pilates en yoga maar geen van de leerlingen daar raakte besmet. "Onze hypothese is dat door de lagere intensiteit van de pilates en yoga-oefeningen niet dezelfde verspreiding van virusdeeltjes optrad als bij de meer intensieve fitness-danslessen."

Advies

De Koreaanse wetenschappers komen op basis van hun onderzoek tot een helder advies: "Vanwege de verhoogde kans op infectie via druppels, zou intensief trainen in afgesloten ruimtes vermeden moeten worden tijdens de huidige uitbraak, net als openbare samenkomsten, zelfs in kleine groepen".