Airbus onderzoekt crash in Pakistan ook

De experts van vliegmaatschappij Pakistan International Airlines (PIA) krijgen bij het zoeken naar de oorzaak van de crash van vlucht PK-8303 bijstand van een team van elf specialisten van vliegtuigfabrikant Airbus.

De Airbus A320 stortte vrijdag kort voor de landing neer op een dichtbevolkte woonwijk in de buurt van het vliegveld van Karachi, de grootste stad van Pakistan. 97 inzittenden kwamen om het leven, twee overleefden de crash. Het vliegtuig kwam uit Lahore. Het is volgens een woordvoerder van de Pakistaanse burgerluchtvaartorganisatie neergestort toen het probeerde te landen op het vliegveld. Bij de crash raakten 18 huizen beschadigd; acht mensen op de grond raakten gewond.

In eerste instantie sprak de vliegtuigmaatschappij van een probleem met een of beide motoren. De specialisten van Airbus onderzoeken zelf ook de rampplek. De Pakistaanse luchtvaartautoriteiten zeggen dat ze al hun bevindingen delen met Airbus. De zwarte doos van het vliegtuig is teruggevonden.

Indiase media melden dat de piloot drie waarschuwingen van de verkeerstoren op het vliegveld zou hebben genegeerd over de hoogte en de snelheid van het vliegtuig voor de landing.

Het vliegtuig zou zijn laatste officiële controle door de Pakistaanse overheid in november hebben gehad. Verder is er een document van 28 april j.l., ondertekend door de hoofd-technicus van PIA, waarin staat dat alle onderhoud aan het vliegtuig naar behoren is gepleegd. Volgens Airbus had het toestel er 47.100 vlieguren op zitten en had het tot en met vrijdag 25.860 vluchten uitgevoerd.