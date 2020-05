Verpleeghuizen nog niet overal klaar voor bezoek

Sinds maandag geldt een versoepelde bezoekregeling voor verpleeghuizen. Maar niet iedereen kan vader, moeder of dierbare al weer bezoeken. "De angst voor een tweede piek blijft aanwezig", zegt Actiz, de koepel van verpleeghuizen.

Cijfers over het aantal verpleeghuizen waar bezoek voorlopig onmogelijk blijft, zijn er niet. "Het beeld is vrij wisselend en verschilt per verpleeghuislocatie", zegt een Actiz-woordvoerder. Ook al mogen alle aangesloten zorginstellingen sinds afgelopen week hun deuren weer openen voor 1 vaste bezoeker per bewoner.

'Zot en onwerkelijk'

Breun van Ruiswijk heeft zijn vrouw Lisette (58) al twee maanden niet kunnen zien en moet langer wachten. "Men is nog heel voorzichtig", zegt hij. Van Ruiswijks vrouw heeft multiple sclerose en een zwakke gezondheid. Hij heeft er dan ook alle begrip voor dat het verpleeghuis omzichtig met de versoepeling omgaat. "De situatie is heel zot en onwerkelijk. Maar ik heb al die tijd de hoop kunnen vasthouden. Ik heb een soort berusting gevonden in de situatie, denk ik."

Wanneer hij weer bij zijn vrouw op bezoek kan, hoort hij binnen enkele dagen. "Ik heb een brief gekregen, waarin staat dat bezoek sinds afgelopen maandag weer mogelijk zou zijn. Maar het personeel wil eerst bekijken hoe ze dit gaan inrichten. Aan het einde van de week hoor ik meer."

Duidelijk is dat er voor 15 juni iets geregeld moet zijn. "Mijn vrouw heeft het er soms lastig mee, dan is ze verdrietig of gefrustreerd. Ons contact is nu al die tijd beperkt tot beeldbellen. Soms haal of breng ik de was, iets te eten of iets lekkers. Dat geef ik dan af aan het personeel af, bij de ingang."