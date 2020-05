Nieuwe topman Tata Steel IJmuiden komt van binnenuit

De nieuwe directievoorzitter van Tata Steel Nederland is Hans van den Berg. Hij volgt de vorige week onverwachts vertrokken Theo Henrar op. Van den Berg zat al in directie als vice-voorzitter en komt dus van binnen de organisatie van Tata Steel IJmuiden.

Onder meer de centrale ondernemingsraad (COR) was bang dat er een opvolger van buitenaf zou komen. "We zitten niet te wachten op een marionet uit India", zei COR-voorzitter Frits van Wieringen verwijzend naar het moederbedrijf eerder.

Van Wieringen is nog niet helemaal gerustgesteld. Het doorschuiven van vice-voorzitter naar voorzitter van de directie is volgens hem een logisch gevolg van het vertrek. Het is nog onzeker of Tata Steel Europe ook achter van den Berg staat.

Bij Tata Steel IJmuiden werken ruim 9000 mensen, in Europa circa 35.000 mensen. Aanvankelijk was het plan om 3000 banen in de Nederlandse tak te schrappen, maar onlangs verlaagde de moederconcern dat naar 1250 banen.

Van den Berg werkt sinds midden jaren negentig voor Tata Steel IJmuiden en voorganger Corus.