PvdA wil ontslagboete behouden in tweede steunpakket

De PvdA wil pas instemmen met het nieuwe corona-noodpakket als het kabinet het schrappen van de ontslagboete uitstelt tot 1 september. Partijleider Asscher vreest dat er anders "heel veel extra ontslagen in heel korte tijd zullen vallen". Het gaat volgens hem om duizenden mensen zonder perspectief op nieuw werk.

Asscher zal donderdag in het debat over het tweede steunpakket de zorg uitspreken dat er, door de ontslagboete te schrappen, te weinig wordt gedaan om mensen weer aan het werk te helpen. Hij zei vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal: "Wij zeggen: gebruik nou die drie maanden om mensen ergens anders onder te brengen."

In het eerste noodpakket moesten bedrijven nog een ontslagboete betalen, als zij gebruikmaakten van een vergoeding voor de loonkosten en dan toch werknemers ontsloegen. In het tweede pakket wil het kabinet die boete schrappen, omdat bedrijven hier verder door in de problemen kunnen komen, wat dan nog meer banen zou kosten.

Eerder met pensioen

Asscher wil ook dat bedrijven in de hardst getroffen sectoren, zoals de horeca , de cultuur en het toerisme, extra steun krijgen. Ook moeten mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de zorg, eerder met pensioen kunnen.

Het kabinet wil "brede steun" voor het tweede steunpakket. Tot nu toe lijkt het, buiten de coalitie om, alleen op de steun van Forum voor Democratie te kunnen rekenen. De PvdA dreigde vorige week al tegen te gaan stemmen. Ook andere oppositiepartijen als GroenLinks, SP en de PVV zijn fel tegen het schrappen van de ontslagboete.