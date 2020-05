Dode en negen gewonden bij ongeluk in Middenmeer

Bij een botsing op de N240 tussen een busje en een auto op een kruispunt in Middenmeer is een persoon overleden. Negen anderen raakten gewond.

Na de botsing kwamen de voertuigen in een naastgelegen greppel tot stilstand. Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de auto met volle snelheid tegen het busje is gereden.

In het busje zaten negen mensen. Een van hen is overleden, de anderen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de auto is gewond geraakt, schrijft NH Nieuws. Een van de gewonden is er slecht aan toe.

De personen die in het busje zaten zijn tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa, meldt een woordvoerder van de politie. Het is niet duidelijk of er schermen tussen de stoelen zaten in verband met de coronamaatregelen.

De weg is de komende uren nog afgesloten voor onderzoek.