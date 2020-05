Werknemers Tata Steel blokkeren toegangspoorten

Medewerkers hebben de toegangspoorten van Tata Steel in IJmuiden geblokkeerd. De woede is voornamelijk gericht tegen de Europese leiding van het bedrijf. Vorige week toeterden de medewerkers voor het bedrijf nog uit protest tegen het vertrek van topman Theo Henrar.

In het NOS Radio 1 Journaal vertelt Gerrit Idema, lid van de ondernemingsraad van Tata Steel en lid van FNV: "Ik kwam hier om half 8 aanrijden en toen bleken de poorten geblokkeerd te zijn. Ik wist hier niets van, het is een wilde actie. De mensen zijn er klaar mee. De sfeer is goed."

Gisteravond weigerde een aantal ploegen van de nachtdienst aan het werk te gaan. Ze eisten dat directeur Hans van den Berg opnieuw uitleg kwam geven over de situatie, schrijft NH Nieuws. Rond 22.30 uur gingen Van den Berg en FNV-bestuurder Roel Berghuis met het personeel in gesprek. Een van de medewerkers zou gezegd hebben dat ze aan het overwegen waren de wegen naar Tata Steel te gaan blokkeren. Dit was vanochtend dus het geval.

De ondernemingsraad en medewerkers zijn ervan overtuigd dat het vertrek van Theo Henrar gedwongen is. Henrar heeft zich altijd ingezet voor de belangen van de IJmuidense tak. De angst heerst dat het moederbedrijf in India de reorganisatieplannen nu in versneld tempo wil doorvoeren, waarbij ook in IJmuiden veel banen verloren zouden gaan.

Volgens NH Nieuws zal het personeel naar verwachting de komende dagen vaker voor spontane 'wilde' acties kiezen.