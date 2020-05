Fiscus geeft voor het eerst telefonische hulp bij aangifte

De proef viel in de smaak bij mevrouw Rob uit Weesp (80 jaar), die al jaren voor hulp bij haar aangifte naar een belastingkantoor ging. De telefonische hulp was volgens haar prettig en vlot.

"Ik had een brief met een afspraakcode gekregen zodat ik kon controleren of ik daadwerkelijk met een medewerker van de Belastingdienst sprak. Ik had mijn papieren al bij elkaar gezocht en binnen 20 minuten was de aangifte afgerond. De mevrouw die mij hielp belde na een kwartier al terug en kon mij precies zeggen of ik wat terugkreeg of dat ik wat moest betalen. Als ik de keuze zou hebben kies ik volgend jaar weer voor telefonische hulp."