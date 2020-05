'Doorstroming en terugkeer tbs'ers vaak moeizaam, bied meer maatwerk'

Een deel van de tbs'ers zit lange tijd in tbs-klinieken zonder enig zicht op doorstroming of terugkeer naar de maatschappij. Tbs-klinieken worstelen met deze groep, staat in een advies van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming aan de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (Volksgezondheid).

Een aantal tbs'ers kan niet ontslagen worden omdat er blijvende kans is dat ze nogmaals een misdrijf plegen. Maar er zijn er ook bij wie de behandeling spaak loopt, terwijl ze wel in aanmerking komen om uit te stromen. Het gaat om bijna 400 tbs'ers, die langer dan acht jaar in een kliniek zitten.

Een probleem is bijvoorbeeld dat er na incidenten zulke algemene maatregelen worden genomen dat die een brede groep treffen. Dat maakt het lastig om maatwerk te leveren. Soms mag een tbs'er een jaar niet meer op pad, als hij later terugkeert van een verlof dan afgesproken. Dat geldt ook als hij een strafbaar feit heeft gepleegd, bijvoorbeeld gehandeld heeft in softdrugs. Dat hele jaar staat zijn behandeling dan stil.

Kramp

Verder is er vanuit politiek, media en samenleving veel aandacht voor deze incidenten, waardoor het tbs-stelsel onder grote druk staat. Eigenlijk is de verwachting dat elk risico uit te sluiten is. "Dit leidt tot een spreekwoordelijke kramp bij de diverse verantwoordelijken", staat in het advies te lezen.

Door gebrek aan ruimte, personeel en geld is er te weinig continuïteit, zijn er wachttijden voor de behandeling van tbs'ers en bestaan er risico's voor medewerkers en patiënten. De RSJ adviseert om te algemene maatregelen af te schaffen en te zorgen dat tbs'ers niet meer bij herhaling worden overgeplaatst. Ook zou een reëel beeld moeten worden gecreëerd van het tbs-stelsel en er moet worden gewerkt aan een goede relatie met politiek en media.