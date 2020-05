Verkiezingen in Suriname verlopen chaotisch

Het lijkt erop dat de verkiezingen in Suriname rommelig verlopen. De verkiezingsdag begon 's ochtends rustig, maar naarmate de dag vorderde kwamen er steeds meer meldingen binnen van onregelmatigheden.

Op sommige stemlocaties hadden mensen hun stem uitgebracht op verkeerde stembiljetten, een stembureau werd zelfs enige tijd gesloten vanwege chaotische taferelen. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau zegt tegen de krant De Ware Tijd dat het "een chaos" is. "In mijn twintigjarige carrière bij het kiesbureau heb ik nog nooit zoveel ellende gezien", zegt ze.

Ook de oppositie roert zich. De stembureaus sluiten om 19.00 uur lokale tijd (middernacht in Nederland), en volgens leider Chan Santokhi van oppositiepartij VHP moet iedereen de gang van zaken in de stembureaus daarna goed in de gaten houden.

"Kijk goed naar hoe het verloopt, film het, fotografeer hoe er geteld wordt en of de informatie correct is", zegt de voorzitter in een audioboodschap. "Turf niet alleen de uitslagen, maar kijk ook naar het biljet, om te zien of wat de voorzitter zegt correct is."

Lange rijen

Bij veel stembureaus staan volgens lokale media lange rijen, en op sommige plekken moeten mensen langer dan 2 uur wachten voor ze hun stem kunnen uitbrengen. Volgens de Surinaamse wet mag iedereen die in de rij staat nog stemmen.

De oppositie is er niet gerust op dat dat gebeurt. "We weten niet wat de voorzitter gaat beslissen als het 19.00 uur is. Laat het niet over aan het willekeurig handelen en ga op tijd stemmen", zei Santokhi in zijn audioboodschap.

Volgens de peilingen stevent regeringspartij NDP van president Bouterse af op een stevig verlies en wint de VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij) van Santokhi. De eerste uitslagen worden rond middernacht lokale tijd, dus rond 05.00 uur Nederlandse tijd, verwacht.