Jazzdrummer Jimmy Cobb (91) overleden

Jazzdrummer Jimmy Cobb is overleden. Cobb speelde met diverse jazzgrootheden samen, en maakte een tijd deel uit van een sextet rond Miles Davis (1926-1991), dat in 1959 het legendarische album Kind of Blue opnam. Het album wordt beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van de jazz. Cobb was het laatste nog levende lid van dit sextet.

Verder speelde Cobb samen met onder anderen trompettist Dizzy Gillespie, componist en saxofonist Charlie Parker, saxofonisten John Coltrane en Stan Getz, zangeres Billie Holiday en gitarist Kenny Burrell.

Tot enkele jaren geleden trad Jimmy Cobb nog op, tot hij ziek werd. Zijn weduwe heeft nu tegen de Amerikaanse omroep NPR gezegd dat hij in New York op 91-jarige leeftijd aan longkanker is overleden.