Sportscholen verliezen veel leden, 'hoop dat we op 1 juni toch open mogen'

"In Duitsland mogen sportscholen wel open, daar hebben ze de airco's uitgezet en geven ze geen high-intensity-trainingen zoals spinning. Wij zitten hier ook juist bovenop de gezondheid, we monitoren onze leden goed, passen ook onze lessen aan. Het is juist belangrijk voor volksgezondheid dat we geen obesitas krijgen en weerstand opbouwen."

Rechtszaak

Fitnessketen BigGym wil de opening van sportscholen afdwingen via de rechter door een kort geding tegen de Staat, dat afgelopen woensdag diende. De landsadvocaat betoogde toen dat het opengooien van sportscholen en fitnesscentra brengt te veel risico's met zich meebrengt. Er zou onvoldoende wetenschappelijk inzicht zijn over hoe besmettelijk hijgende en zwetende sporters in een afgesloten ruimte zijn door de aerosolen, minuscule druppels en deeltjes die in de lucht zweven.

De rechter heeft besloten nog geen besluit te nemen en de ontwikkelingen van deze week af te wachten.

Voorwaarden

Premier Rutte zei eerder dat hij wil bekijken of een heropening van sportscholen op kortere termijn mogelijk is dan 1 september. De afgelopen twee weken voerde minister Martin van Rijn voor Medische Zorg gesprekken met sportscholen over de voorwaarden waarop dat kan, en welke aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.

Wouters: "Van Rijn wilde van ons weten hoe wij het aantal sporters binnen de muren van de sportschool kunnen reguleren. Vrijwel alle scholen werken met toegangspoortjes, waarop precies te zien is wie wanneer binnen is, dus dat kunnen we heel goed in de gaten houden."

De minister vroeg ook naar luchtverversingssystemen in de sportscholen in verband met mogelijke besmettingen via aerosolen. Hierop hebben de sportscholen het protocol verantwoord sporten op een aantal onderdelen verduidelijkt. "Een bepaald aantal type trainingen zal wellicht de komende tijd niet mogelijk zijn in een fitnessclub, maar individuele krachttraining, cardio en groepslessen als yoga hoeven volgens ons geen probleem te zijn."

Het Outbreak Management Team heeft zich over het protocol gebogen. Het kabinet wordt de komende dagen geadviseerd over een mogelijk vervroegde opening.